О том, что динамика российского экспорта дизельной разновидности топлива не прекращает сокращаться на протяжении последних нескольких недель, и это, безусловно, вызвано успешными ударами БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

В частности, по статистическим данным аналитической компании Kpler, можно понять — ранее, до 13 апреля (в течение декады), объемы поставок российского дизельного топлива составляли, усреднено, 0,74 млн баррелей/ежедневно, что, приблизительно, на 25 процентов меньше, если провести сравнение с идентичными показателями в это же время года, в период с 2019 года по 2023 год.

Кроме того, с учетом падения темпов переработки нефти, недавно «просевших» до 11-месячного минимума, существует высокая степень вероятности того, что РФ, возможно, будет вынуждена перенаправлять все сырое «черное золото», которое ее заводы не смогут своевременно перегнать, но уже на экспортный рынок.

Ранее мы писали о том, что Кулеба называл условие, при котором Украина рассмотрит отказ от ударов по российским НПЗ.