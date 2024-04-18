О том, что Украине пришлось выделить миллиарды долларов на приобретение оружия, вследствие непредоставления странами-союзниками долгожданных боеприпасов и систем вооружений, и это отрицательно отразилось на госбюджете, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль главы Минфина Сергея Марченко.

В период своего обращения Марченко озвучил — в первые месяцы текущего года, как на передовой, так и внутри экономической сферы Украинского государства, сформировалась достаточно сложная обстановка из-за критической нехватки объемов финансирования и недополученных грузов с оружием.

Глава финансового ведомства резюмировал:

4 млрд долларов США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратил Кабмин, в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг сообщал дату и тематику заседания Совета Украина-НАТО с участием Зеленского.