О том, что вскоре для осуществления начисления выплат переселенцам, станут принимать во внимание документацию относительно состава семьи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минреинтеграции.

По словам главы Минреинтеграции/вице-премьера Ирины Верещук, граждане смогут рассчитывать на получение причитающихся им выплат, даже если члены их семей проживают на временно оккупированной территории, а не с ними. В частности, акты, подтверждающие реальный состав семьи, вскоре будут выдаваться:

объединениями совладельцев многоквартирных домов;

управляющими домами;

компаниями-поставщиками коммунальных услуг.

На данном этапе, формат вышеуказанной справки является произвольным, однако он должен быть в обязательном порядке утвержден, например, органами местных властей — в ближайшее время появится единый тип документа, который станут принимать в управлениях соцзащиты населения.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики объясняли причину задержки выплат переселенцам в марте-апреле.