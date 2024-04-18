О том, что вскоре парламентским комитетом по свободе слова будет рассмотрен запрос от более, чем 150 журналистов, потребовавших сместить руководителя департамента коммуникаций ОК «Юг» Наталию Гуменюк, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль главы указанной структуры Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослава Юрчишина.

По словам Юрчишина, на ближайшем заседании комитета он намерен предложить народны избранникам обратиться к Генштабу ВСУ по данному вопросу. Кроме того, нардеп отдельно подчеркнул — безопасность защитников/защитниц Украины является ключевым приоритетом», однако в стране необходимо правильно говорить о текущей войне, иначе это сделает российская пропаганда, обеляя преступления армии Путина на Южном направлении.

Глава комитета по свободе слова резюмировал:

Если мы не будем говорить о войне — о ней миру расскажет враг. И подача информации будет точно не в нашу пользу.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала возможность своего увольнения.