О том, что Силы Обороны и ГУР нашей страны в полной мере используют возможность асимметричного ответа на наступление российско-оккупационных войск, регулярно атакуя важные объекты на территории государства-террориста оружием собственной разработки, а вовсе не западными образцами, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, вышеописанный вывод аналитики ISW сделали, основываясь на заявлении главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, недавно анонсировавшего продолжение ударов беспилотниками по объектам в РФ. В частности, в Институте изучения войны полагают — такие обещания военной разведки, являются составляющими масштабной кампании Украины, направленной на истощение отраслей, которые поддерживают военные усилия и боевой потенциал армии Путина из тыла.

Кроме того, в ISW отдельно добавили — атаки Украины, нацеленные на объекты военной инфраструктуры в РФ, не только угрожают темпам нефтепереработки и экспорта, но и существенно усиливают степень давления на «российский зонтик» ПВО, одновременно демонстрируя, — ВСУ в состоянии достичь определенных асимметричных последствий с помощью ударов ограниченной численностью БПЛА, преимущественно, внутреннего производства.

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщали о масштабах сокращения экспорта дизельного топлива из РФ из-за ударов по НПЗ.