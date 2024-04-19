О том, что на объектах отечественной производственной инфраструктуры уже распланировали динамику роста зарплат на фоне урезания штата сотрудников, пишет «НБН», ссылаясь на отчет «Деловые ожидания предприятий Украины», обнародованный на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным исследования, ожидания, касающиеся повышения объемов расходов на вознаграждение труда одного наемного сотрудника заметно усилились: положительный ответ дали 62,6 процента респондентов-бизнесменов, в то время, как в четвертом квартале прошлого года, таких опрошенных насчитывалось не более 57,9 процента.

Фото — bank.gov.ua

Однако, бизнес-сектор негативно оценивает текущее количество работников на подконтрольных предприятиях, намереваясь провести сокращения в ближайший период: увольнения прогнозируются на 6,3 процента субъектах хозяйствования, при этом, в четвертом квартале прошлого года этот показатель был чуть больше — в 6,5 процента.

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли причины замедления темпов инфляции весной, обновив годовой прогноз.