О том, что дроны-камикадзе представляют ключевую угрозу для объектов не только в Крыму, и потому традиционные масштабные празднества 9 мая отменены не только на полуострове, но и в нескольких регионах государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Крым.Реалии».

По словам гауляйтера Крымского полуострова Сергея Аксенова, 9 мая аннулируется проведение и военного парада российско-оккупационных войск, и шествия «Бессмертного полка», что спровоцировано «вопросами безопасности».

Кроме того, касательно аналогичной отмены парадов и подобных мероприятий 9 мая, по идентичным «соображениям безопасности», проинформировали органы местных властей в ряде регионов РФ — в частности, в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.

Следует отметить, что в прошлом году, демонстрации к 9 мая отменили в 23 регионах Российской Федерации.

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