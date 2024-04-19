О том, что уже осуществлены надлежащие «ротационные мероприятия», касающиеся главы Центра стратегических коммуникаций Сил Обороны Юга, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, верховное военное командование приняло решение относительно завершения «командировки» функционера, с одновременным исключением из сил и средств вышеуказанной группировки войск полковника Натальи Гуменюк, начиная с пятницы, 19 апреля.

Кроме того, на данный момент запущен процесс отбора идентичного специалиста(ки)-медийщика, который/которая в ближайшее время может стать «голосом» Сил Обороны Юга.

Также, Центр стратегических коммуникаций Сил Обороны Юга продолжит проводить работу в штатном порядке, не исключая организации сотрудничества с представителями медиапространства, имеющих необходимую аккредитацию ВСУ.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк отвечала на призывы ряда СМИ к ее снятию с поста спикера ОК «Юг».