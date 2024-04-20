О том, что армия Путина не прекращает ракетный террор данного региона — с самого утра субботы, 20 апреля, враги несколько раз били по Одесчине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы местной областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По слова Кипера, практически сразу после рассвета, над Одесской областью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, были успешно ликвидированы две авиационные крылатые ракеты типа Х-59.

Однако, немного позднее, российско-захватническая армия снова провела серию атак на Одессу, на этот раз — баллистическим ракетами. В частности, в результате военного преступления РФ, был поражен объект критически-важной инфраструктуры. При этом, информация, касающаяся количества пострадавших, все еще уточняется.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл минимальное количество современных комплексов ПВО, жизненно необходимых Украине для защиты неба.