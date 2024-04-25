О том, что в соответствии с видением аналитиков, доллар на внутреннем валютном рынке страны продолжит тенденцию роста до конца текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на данные консенсус-прогноза (апрель 2024 года), предоставленного частными экспертами и функционерами госаппарата, и обнародованного на официальной странице Министерства экономики Украины.

Вышеуказанный документ, составлен на основе прогнозирования двух категорий экспертов, оптимистично настроенных (полагают — война с РФ закончится в этом году), и не слишком верящих в вывод российско-оккупационных войск из Украины в ближайшее.

В частности, в соответствии с комбинированными прогнозами аналитиков, усредненное значение курса на протяжении весны-осени-зимы, составит 40,33 гривны/доллара, достигнув к концу 2024 года показателя в 41,67 гривны/доллар.

Кроме того, согласно мнению первой «оптимистичной» группы, средний курс американской валюты на начало 2025 года остановится на отметке в 42,6 гривны/доллар и подрастет до 45,7 гривны/доллар к концу следующего года. Менее «позитивная» группа предполагает средний курс в 42,7 гривны/доллар с ростом до 44,8 гривны/доллар к концу 2025 года.

Ранее мы писали о том, какой прогноз о курсе доллара в апреле сделал банкир в марте.