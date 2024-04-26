О том, запуск каких нововведений вероятен уже в ближайшие дни, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы банка-регулятора Андрея Пышного, прозвучавшее в период трансляции пресс-брифинга на официальном YouTube-канале «Національний банк України».

По словам Пышного, уже появилась серия предпосылок, позволяющая завершить первую фазу валютных ограничений, в частности, вскоре:

упростят процесс поступления новых дивидендов;

снимут запрет на импортирование услуг;

переключат определенные правила валютной либерализации на обслуживание старой задолженности.

Глава НБУ добавил, что внедрение надлежащих решений стало возможным благодаря возникновению определенных благоприятных факторов в Украине:

относительно комфортным объемам финансовых резервов, предоставленных странами-партнерами;

стабильной и контролируемой обстановке на внутреннем валютном рынке;

прогнозированию, касающемуся дальнейших поступлений финпомощи государств Запада.

Ранее мы писали о том, что бизнес-сфера Украины запланировала повышение зарплат и одновременные увольнения работников в 2024 году.