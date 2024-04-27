О том, что в течение 2023 года, не менее 116 вояк «второй армии мира» отправились за решетку за совершение убийств своих сослуживцев, и это почти на 900 процентов больше, чем фиксировалось в 2022 году (13 дел по тяжким преступлениям россиян), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии указывают на материал российского издания «Верстка», в котором сообщается — в 2023 году, экс-осужденные, ставшие военными, проходили по 190 уголовным делам, включая 20 дел об убийствах или покушениях на него.

Предполагается, что подобная динамика роста численности осужденных за убийства военнослужащих, напрямую связана с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), усугубленного регулярными злоупотреблениями алкоголем и наркотиками.

Ранее мы писали о том, как британская разведка оценивала боевой потенциал ВС РФ, указав на ключевое направление наступления.