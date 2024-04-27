О том, что в ночь на эту субботу, 27 апреля, российско-оккупационные войска снова массированно обстреляли энергетические объекты в ряде областей страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте главы Министерства энергетики Германа Галущенко.

По словам главы энергетического ведомства Украины, армия государства-террориста осуществила серию атак на энергообъекты, расположенные в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Вследствие данных обстрелов, зафиксировано повреждение оборудования, а также ранен один из энергетиков — начальник смены получил контузию.

На данном этапе, последствия вышеуказанных атак уточняются, а соответствующие службы не прекращают работ над их ликвидацией.

Ранее мы писали о том, как Дуда комментировал провокации РФ с ракетами в воздушном пространстве Польши 26 апреля.