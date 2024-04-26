Польский лидер в интервью американскому изданию The Wall Street Journal прокомментировал нарушение воздушного пространства его государства ракетами войск страны-агрессора, информирует «НБН».

Президент назвал такие инциденты провокациями россиян, которые угрожают польской инфраструктуре и гражданскому населению. По мнению политика, нарушение воздушного пространства его государства ракетами «второй армии мира» рискует разжечь еще более широкую войну.

Журналисты напомнили, что последний подобный инцидент в Польше произошел 24 марта во время масштабной атаки путинских оккупационных сил на Украину. В ходе обстрела одна из крылатых ракет, которую армия России нацелила на западные регионы, вошла на 39 секунд в польское воздушное пространство.

Ранее глава Польши заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Североатлантического Альянса. Глава государства сообщил, что Варшава обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.