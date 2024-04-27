О том, что бойцы Воздушного Командования «Запад» смогли сбить 3 вражеских ракеты, и, к сожалению, в области есть серия попадания по объектам критически-важной инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По словам Козицкого, армия государства-террориста обстреляла два объекта критической энергетической инфраструктуры на территории Стрыйского и Червоноградского районов. Вследствие атаки страны агрессора, там начались масштабные пожары, которые, благодаря работе подразделений ГСЧС, были оперативно ликвидированы. Кроме того, на данных объектах есть разрушения.

К счастью, согласно предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения. Также, не задокументировано разрушений гражданской жилой инфраструктуры (по состоянию на начало 9 часов утра).

Ранее мы писали о том, что Галущенко рассказывал о последствиях ночных ударов РФ по энергообъектам в нескольких регионах Украины.