О том, что этой субботней ночью, армия Путина вновь применила подводные ракетоносители, выпустив несколько «Калибров», так как надводную группировку кораблей, РФ опасается выводить в воды Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, ЧФ РФ не в состоянии использовать надводный потенциал в Черном море, и потому прибегли к запуску ракет с бортов подлодок — это уже третий раз за 6 месяцев, когда страна-агрессор вынуждена атаковать Украину из-под воды.

Спикер ОК «Юг» добавил — на данный момент, две эти подводные лодки отошли поближе к пункту базирования в Новороссийске, и, скорее всего, там и будут оставаться, при этом, большего количества кораблей в акватории Черного моря сейчас не фиксируется.

Плетенчук подчеркнул — этой ночью россияне могли провести шесть запусков ракет «Калибр», однако на текущем этапе такая информация все еще проверяется.

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