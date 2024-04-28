О том, что с момента начала полномасштабного вторжения, РФ утратила в Украине, как убитыми, так и ранеными более 400 000 «живой силы», а также свыше 10 000 единиц различной техники, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства по делам Вооруженных Сил Великобритании Лео Докетри, опубликованное в UK Defence Journal.

По словам Докетри, в соответствии с оценками британских военных экспертов, были убиты или ранены около 450 000 «хороших русских», а еще десятки тысяч с начала конфликта, предпочли дезертировать их оккупационных войск. Впрочем, в такой статистике не учитываются потери наемников частных военных компаний, типа группы «Вагнера».

Кроме того, Силами Обороны Украины было «утилизировано» более 10 000 единиц бронетехники РФ, включая 3 000 основных боевых танка, 245 самолетов/вертолетов, 346 различных беспилотников (судя по всему — разведывательных), 23 корабля разнообразных классов, а также не менее 1 500 артсистем и РСЗО многочисленных подтипов.

Следует отметить, что по состоянию на воскресенье, 28 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов «несколько» превышают британскую оценку:

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла причины, спровоцировавшие рост количества убийств среди военных РФ.