В ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком канцлер ФРГ сообщил, что позиция Берлина по «одной системе вооружений» остается неизменной, намекая на поставки ракет Taurus Украине, информирует «НБН».

По словам главы правительства Германии, это решение «остается четким», при этом Берлин продолжит передавать Киеву РСЗО, что является его «задачей».

Также Шольц отметил, что его страна сконцентрируется на предоставлении ЗСУ трех батарей Patriot, что «является немедленной необходимостью». Политик рассчитывает, что другие страны, несмотря на собственные потребности безопасности, также предоставят Киеву эти ЗРК для усиления украинской противовоздушной обороны.

Канцлер добавил, что ФРГ останется самым большим сторонником Украины среди европейских государств и вместе с Великобританией будет делать то, что является наиболее важным для обороны.

Напомним, депутат Бундестага объяснил отказ Шольца передавать Украине ракеты Taurus его нежеланием освобождения Крыма от оккупантов.