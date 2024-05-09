Руководитель литовского внешнеполитического ведомства в интервью британскому изданию The Guardian высказался об отправке иностранных войск в Украину, информирует «НБН».

По словам министра, западные союзники Киева могли бы отправить своих военных инструкторов для обучения украинских защитников, напомнив, что иностранные военнослужащие тренировали бойцов ВСУ еще до войны.

Дипломат считает, что такое решение может стать первым шагом в реализации инициативы французского лидера Эманнуэля Макрона. Кроме того, как отметил Ландбергис, обучение Сил обороны на территории Украины будет более практичным, чем их подготовка в государствах Альянса.

Глава МИД уточнил, что иностранных инструкторов, которые будут тренировать защитников, можно защитить с помощью ПВО, одновременно закрывая часть украинского воздушного пространства.

Министр добавил, что решение об отправке западных военных в Украину покажет Путину, что он не будет решать, как именно союзники должны поддерживать Киев.

Напомним, в ответ на слова Макрона о возможном введении французских войск в Украину спикер МИД РФ Мария Захарова принялась угрожать ему.