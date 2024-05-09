О том, что вышеописанное «улучшение» не повлияет на регулярность уничтожения данных типов ракет силами и средствами украинской ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Воздушных Сил ВСУ майором Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, процесс сбивания Х-101 никоим образом не будет отличаться, так как, судя по всему, дело касается лишь добавления дополнительной боевой части, за счет уменьшения топливного отсека.

Кроме того, российско-оккупационным войска можно обойтись без увеличения дальности полета ракет Х-101 — захватчики зачастую применяют такие снаряды со значительно меньшего расстояния, не используя преимуществ стратегической авиации.

Также, эта увеличенная боевая часть указанных ракет, на самом деле предназначена для поражения незащищенных объектов.

Представитель Воздушных Сил резюмировал:

Когда они атакуют города, мы понимаем, что это направлено на большое количество жертв. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов [из кассетной составляющей].

Ранее мы писали о том, что Евлаш рассказывал, как появление F-16 в ВСУ повлияет на действия оккупантов.