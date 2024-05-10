О том, что часть многоцелевых истребителей F-16, которые неоднократно обещал предоставить Запад, судя по всему, прибудут в Украину не ранее, чем через нескольких недель, пишет «НБН», ссылаясь на источники издания The Standard.

Как стало известно из слов неназванного высокопоставленного военного функционера, вероятно, из одной страны «авиакоалиции», вышеуказанные истребители смогут отправить в Украину в период с июня по июль текущего года. Однако, сейчас так и не очень понятно, какое западное государство подтвердило свои обязательства перед Киевом.

Следует отметить, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, эти современные боевые самолеты существенно усилят ПВО страны, а также помогут Силам Обороны перейти в контрнаступление.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Евлаш рассказывал, как появление F-16 в ВСУ повлияет на действия оккупантов.