О том, что Кремль в ближайшее время может снова активизировать продвижение информационно-психологических спецопераций (ИПСО) посредством влияния через массовые мероприятия в Украине, куда постарается вбросить ряд наработанных провокаций, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУР Минобороны.

Как предупреждают ГУР, российские усилия будут нацелены не только на украинские военные объекты, но также затронут и гражданскую инфраструктуру: медучреждения, ЖД- и автовокзалы, не исключая места массовой концентрации людей. В частности, в «новом витке» дезинформационной кампании, РФ попытается тиражировать политические лозунги, разъединяющие национальный социум Украины, но по факту лишь паразитирующие на реальных сложностях, попросту спровоцированных своим вторжением.

У Буданова добавили — в такое непростое время украинцам необходимо не забывать о сохранении внутреннего единства, то есть поддерживать друг друга, поскольку «рупоры Кремля» научились идеально «манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами», дозируя правду и ложь.

Ранее мы писали о том, что у Буданова подсчитывали сумму ущерба для флота РФ, нанесенного морскими дронами «Magura-V5».