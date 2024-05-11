О том, что агент крымского движения сопротивления, несущий службы в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса армии Путина, передал информацию — бойцы подразделения одного из отделений наотрез отказались идти на штурмы в Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно, «освободители» из вышеописанного формирования «второй армии мира» уже успели ознакомиться с качественными укреплениями на границе Украины и государства-террориста. Кроме того, оккупанты стали свидетелями безрезультатных диверсионно-разведовательных действий, осуществляемых путинскими войсками.

В «АТЕШ» добавили — после того, как на бронетехнику этого отделения нанесли новые знаки в виде «ромба с крестом», и отдали приказ о штурмах, некоторая часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования, поскольку «никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW раскрывали настоящие цели активизации наступления РФ на Харьковщине.