О том, что грядущая неделя может оказаться достаточно «интересной», если учитывать колебания национальной валюты относительно американской, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное «РБК-Украина».

Исходя из слов Лесового, вопреки ежедневной изменчивости, суммарная «картинка» по итогам 13-19 мая, то есть в течение банковской недели, предполагается достаточно ожидаемой, и ключевые факторы, влияющие на рыночные показатели, будут выглядеть так:

валютные «варьирования» на межбанковском («межбанк») и наличном валютных рынках останутся на прежнем уровне — от 39 до 40 гривен/доллар и от 39 до 41 гривны/доллар соответственно;

фазы ежедневных курсовых колебаний — до 0,2-0,3 гривны (на «межбанке»), до 0,3-0,5 гривны (в коммерческих банках) и до 0,5 гривны (в обменниках).

Таким образом, усредненная разница между курсами «межбанка» и наличного рынка достигнет уровня в 0,5-0,7 гривны, а аналогичные недельные отклонения — от 1,5 процента до 2 процентов (если сравнивать со стартовым курсом недели).

Ранее мы писали о том, какой курс доллара до конца 2024 года «предвидел» банкир-инвестор.