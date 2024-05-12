О том, что вышеописанные корректировки уже разрабатывает финансовое ведомство, и вскоре документ попадет на рассмотрение в Верховную Раду Украины, пишет «НБН», ссылаясь на источники в Кабмине, проинформировавшие «Обозреватель».

Как стало известно, введением ряда повышений планируется перекрыть растущие расходы на обороноспособность Украины (дефицит госбюджета в этом секторе достиг отметки в 400 млрд гривен), и, похоже, вскоре повысят:

военный сбор — с 1,5 процента до 5 процента (средства от которого перенаправят в «центральную казну», а не как ранее, в местные бюджеты);

налог на добавленную стоимость (НДС), который учитывается при ценообразовании практически всех товаров — до 22-23 процентов (вместо 20 процентов).

Таким образом, если до предполагаемых нововведений, усредненный гражданин Украины, с дохода в 10 000 гривен, платил в госбюджет 1 950 гривен отчислений, то после очередных «улучшений», станет вносить уже 2 300 гривен (учитываются только активные «поборы», как налог на доходы физлиц в 18 процентов, и военный сбор в 5 процентов, без «пассивного» НДС).

Ранее мы писали о том, что в ГНС называли условия, при которых пенсионеры могут не уплачивать земельный налог.