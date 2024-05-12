О том, что мужчине, субботним вечером взорвавшим гранату в Броварах на Киевщине, уже вынесено подозрение, а также как чувствует себя правоохранитель, попавший в эпицентр подрыва, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национальной полиции Украины.

Как стало известно, полицейского и правонарушителя (с травмой левой ноги и обеих верхних конечностей) своевременно госпитализировали в больницу, где успели оказать необходимую медпомощь. Вследствие взрыва, у 37-летнего правоохранителя — ранения ног и левой руки, однако никакой угрозы для жизни или здоровья нет.

Кроме того, по информации Нацполиции — злоумышленника уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков, при этом, на момент осуществления очередного злодеяния, фигурант нового дела находился в розыске.

Отметим, что следственная группа сообщила фигуранту касательно подозрения в совершении ряда преступлений, в соответствии с частью 1 статьи 348 (о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительной структуры) и части 1 статьи 263 (по незаконному обращению с оружием, боеприпасами/взрывчатыми веществами) «Уголовного Кодекса Украины», за что «подрывник» может отправиться за решетку на сроки от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее мы писали о том, что полиция раскрывала детали инцидента с подрывом гранаты в Голосеевском районе столицы.