О том, что наступление армии Путина в Харьковской области началось в соответствии с планами, о которых украинской военной разведке все было известно, и защитники успели принять все надлежащие меры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, вполне можно утверждать, что вражеские действия на указанном направлении начались точно по графику, о котором было известно, «проинформирован» весь перечень необходимых инстанций, включая и их руководство.

Спикер ГУР МОУ добавил — прямо сейчас на Харьковщине не прекращаются бои, в ходе которых «вторая армия мира» несет громадные потери. В частности, оккупантам не помогло даже то, что они перебросили в Харьковскую область подразделения из Московского и Ленинградского военных округов.

Представитель военной разведки обратился к «освободителям», призвав их оперативнее начинать сдаваться в плен ВСУ:

Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потерь, и будущих, в том числе, было принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли ключевую предпосылку, которая может привести к поражению армии Путина на Харьковщине.