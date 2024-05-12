О том, что президент РФ Владимир Путин и российская верхушка могут недооценивать риски, предпосылки и сроки наступательных операций на севере Харьковщины, основываясь на предположении — Украина как не намерена, так и не способна провести освобождение территорий, захваченных оккупационными войсками, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, расчет Путина и российского генералитета на невысокий уровень угрозы со стороны Украины, после недавних территориальных приобретений РФ [видимо, речь об Авдеевке], похоже, сформировал общую оперативную тактику «второй армии мира» по захвату украинских земель.

Кроме того, динамика наступательных операций «освободителей» на севере Харьковской области, позволяет предположить — ожидаемые поставки американского оружия для ВСУ не смогли изменить планов Путина. То есть российский диктатор начал «Харьковскую кампанию» не проведя правильной переоценки ситуации, касающейся повышения уровня потенциальных возможностей Украины после возобновления помощи США, которая, согласно обещаниям Пентагона, может поступить/поступила достаточно оперативно, переломив ход войны, по крайней мере, на этом направлении.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о боевой ситуации на Харьковщине вечером 11 мая.