О том, что путинская армия существенно усилила атаки на населенные пункты данной области, прилегающие к границе с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичную информацию, озвученную главой Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олегом Синегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно из слов Синегубова, сейчас враги пытаются умышленно растянуть линию фронта, ведя штурмовые действия не только небольшими группами, но и по новым направлениям. Предполагается, что таким способом «вторая армия мира» стремится расширить так называемую «серую зону» (неконтролируемую) между собой и ВСУ, то есть попросту и изменить протяженность передовой, и воспользоваться численным перевесом.

Глава Харьковской ОВА добавил — в Волчанске все еще остается 200-300 человек из 2 500 населения.

Впрочем, не все так плохо, так как Синегубов резюмировал:

Ситуация довольно сложная. Однако контролируемая нашими военными.

Ранее мы писали о том, что в ГВА называли сроки, в которые успеют эвакуировать все население Волчанска.