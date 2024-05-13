О том, что вышеописанные взносы, направленные на оказание поддержки отдельно взятому пенсионеру, поступают не одномоментно, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, обнародованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В соответствии с информацией ПФУ, благотворительные взносы/пожертвования, предназначенные определенной пожилой особе, станут включать в расчетную базу не позднее одного месяца с даты их поступления. Однако, лучше заранее знать, что целевому гражданину начислят лишь 70 процентов от суммы меценатского взноса (к примеру, вместо пожертвованных 10 000 гривен — только 7 000 гривен), а оставшиеся 30 процентов распределят между прочими пенсионерами.

Для осуществления вышеописанных взносов, необходимо зайти на портал э-услуг ПФУ, выбрав в правом верхнем углу закладку «Благотворительные пожертвования», а далее система сама предложит указать сумму, которую можно перевести, включая данные пенсионера для перевода персональной выплаты:

Фото — pfu.gov.ua

Фото — pfu.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.