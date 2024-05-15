О том, что дело касается предоставления ВПЛ субсидиарных выплат на аренду жилья, и этот процесс запущен в рамках экспериментальной программы, сроком на 2 года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины.

Как стало известно, размером вышеописанной субсидии будет учитываться стоимость аренды жома/квартиры в определенном регионе/населенном пункте, и во внимание обязательно возьмут разницу в ценах на найм/аренду жилья.

Кроме того, на суммах такой соцподдержки переселенцев обязательно отразятся:

численность особ в составе семьи домохозяйства, арендующей жилье (каждому члену положено по 13,5 квадратного метра);

суммарные доходы членов семьи домохозяйства/потенциал в оплате счетов за аренду/найм собственными силами (низкий доход — выше проценты аренды, погашаемые госбюджетом).

Предполагается, что ВПЛ останется доплачивать за аренду не более 20-30 процентов от суммарного дохода, — остальное покроет государство.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине подсказывали, как украинцам отказаться от статуса ВПЛ по упрощенной схеме.