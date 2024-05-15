О том, что вражеской воздушной атакой разрешено несколько жилых домов и одно образовательное учреждение, и ранены 7 человек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно, самому младшему пострадавшему исполнилось 15 лет — у парня ранения носа и плеча. Также, у 39-летняй женщины — взрывная травма, осколочное ранение живота и перелом костей таза. У еще одно 32-летнего мужчины легкая степень ранений — взрывная травма и ушиб головы.

Кроме того, с аналогичными типами травм кареты «скорой медпомощи» доставили в больницу херсонок, в возрасте 58 и 40 лет, как и 39-летнюю горожанку, с контузией и черепно-мозговой травмой.

Помимо всего вышеописанного, под российский авиаудар попала 78-летняя пожилая женщина — ее госпитализировали в больницу со взрывной травмой, ранениями лица и руки.

Сейчас команды медиков приступили к диагностированию и обследованию, чтобы правильно оказать необходимую помощь пострадавшим.

По состоянию на 16:05, численность жертв военных преступлений РФ возросла до 11 человек.

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Ранее мы писали о том, как в ЦПД комментировали информацию о захвате Волчанска, рассказав о ситуации в городе.