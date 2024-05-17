О том, что Кремль станет внимательно отслеживать события на Глобальном саммите мира, однако постарается избегать обсуждений инициатив урегулирования, предложенных Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление российской диктатора Владимира Путина, размещенное пропагандистским изданием Russia Today.

По словам Путина, России якобы попытаются навязать неприемлемые ограничения, вопреки предварительному признанию Кремлем документа, предложенного к обсуждению в рамках Глобального саммита мира, как объемного и многогранного, и прописывающего гарантии безопасности как для Киева, так и для Москвы. Кремлевский тиран добавил — российская сторона не стремится обсуждать соглашение о мире, так как все вероятные предложения основаны «на хотелках», а РФ собирается «исходить из реалий, которые складываются на земле» [намек на активизацию наступления «второй армии мира»].

При этом, Путин подчеркнул — если дело дойдет до подписания документов по Украине, то РФ согласна на заключение договоренностей лишь «с легитимной властью». В частности, Путин прямо заявил — вопрос легитимности Зеленского после 21 мая обязана урегулировать правовая и политическая структуры Украины.

Российский диктатор резюмировал:

Для РФ вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

Ранее мы писали о том, что Путин опроверг намерение РФ захватить Харьков, назвав «цель» наступления в приграничье.