О том, что российско-оккупационная армия снова начала усиленно атаковать также и в направлении города Часовой Яр (Донетчина), но бойцы Сил Обороны страны осуществляют все возможное ради оттеснения захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, территория, прилегающая к Часовому Яру на регулярной основе оказывается не только в фокусе наземных атак «второй армии мира», но и регулярно подвергает авиационным ударам, поскольку враги не оставляет стремлений по овладеванию городом, продолжая наступательные действия к востоку от данного важного населенного пункта, открывающего путь к Краматорской агломерации.

Кроме того, путинские войска весьма интенсивно ведут так называемое «артиллерийское воздействие», в идентичном порядке применяя дроны-камикадзе под Часовым Яром.

Фото — deepstatemap.live

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