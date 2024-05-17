О том, что в американском оборонном ведомстве полагают — все оружие, которое США отправляет Украине, необходимо применять лишь в периметре украинской территории, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Сингх, на каждой встрече контактной группы по обороне Украины, созываемой главой Минобороны США Ллойдом Остином, напоминается — весь объем оружия, которое предоставляется Вашингтоном, предназначается исключительно «для использования на поле боя».

В частности, глава Минобороны США в своем общении со своим коллегой Рустемом Умеровым регулярно «проговаривает», как «лучше всего использовать эти средства», то есть только, «в пределах украинской территории».

Кроме того, спикер Пентагона отдельно добавила — США не планируют пересматривать свой подход даже на фоне активизации наступления российско-оккупационной армии на Харьковщине, подчеркнув неизменность позиции своего ведомства.

Ранее мы писали о том, как Блинкен высказывался о запрете на применение Украиной западного оружия для атак на территорию РФ.