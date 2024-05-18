О том, вознаграждение за какой труд в Украине варьируется от 30 000 гривен до 50 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала по подбору вакансий WORK.UA.

В соответствии с информацией, можно отказаться от получения высшего образования, но предварительно необходимо поднакопить как минимум 1 год рабочего опыта, и тогда наниматели, в среднем, смогут гарантировать вознаграждение за труд от 30 000 гривен.

В частности, речь идет о:

тонировщиках — 50 000 гривен/ежемесячно;

поклейщиках — 40 000 гривен/ежемесячно;

автослесарях — 39 000 гривен/ежемесячно;

полировщиках — 35 000 гривен/ежемесячно;

монтажниках вентиляции — 34 000 гривен/ежемесячно;

экскаваторщиках и высотниках — 32 500 гривен/ежемесячно;

теплотехниках и сборщиках мебели — 30 000 гривен/ежемесячно.

Фото — work.ua

Ранее мы писали о том, что в НБУ показывали, как будут увеличиваться зарплаты украинцев до 2026 года.