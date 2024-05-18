О том, что правительство фактически оккупированной РФ Беларуси, решило нарастить поставки топлива в страну-агрессора, вследствие возникновения нехватки данного ресурса, спровоцированного регулярными ремонтными работами на российских НПЗ, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно движению сопротивления, в нефтеперерабатывающем секторе Беларуси фиксируется всплеск изготовления авиационного реактивного топлива и его последующие отправки в РФ посредством железнодорожного транспорта.

Кроме того, обеспечением охранных мероприятий на указанных перевозках через территории Беларуси (РБ), занимаются остатки боевиков террористической группировки «Вагнер», с приданным им батальоном охраны МВД РБ.

В ЦНС подчеркнули, что такая «Россия без топлива» является прекрасной иллюстрацией итогов правления путинского режима. При этом, идентичный режим Лукашенко тоже не в состоянии перекрыть дефицит, и способен лишь на «латание дыр» в РФ.

Ранее мы писали о том, что в Калужской области после удара БПЛА по НПЗ 10 мая произошла утечка сырья.