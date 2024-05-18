О том, что по состоянию на около 11 часов утра этого выходного дня, фактически сразу после запуска мобильного варианта «э-кабинета призывника», получившего название «Резерв+», более 100 000 украинцев успели обновить учетные данные, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как утверждают в украинском оборонном ведомства, уже смогли успешно авторизоваться в вышеуказанном госприложении, и, естественно, откорректировать информацию о себе, не менее 150 000 ответственных граждан. Кроме того, очередь запросов на проведение идентичной обязательной процедуры, уже достигла сотен тысяч.

Однако, поскольку «Резерв+» полноценно защищен от DDOS-атак или вражеских попыток взлома, функционал авторизации несколько замедлен, и потому «может работать не у всех одновременно».

Таким образом, можно еще немного «подождать», подчеркнули в Минобороны:

Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных — 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали наказывать уклоняющихся от мобилизации огромными штрафами вместо тюремного заключения.