О том, что с указанной даты, Госпогранслужба сможет препятствовать водителям в пересечении рубежей страны, если у таких лиц не будет «на руках» QR-кода, выданного ТЦК/СП, и подобные меры негативно отразятся на топливном рынке Украины, пишет «НБН», ссылаясь на мнение основателя логистической группы компаний «Прайм» (сеть АЗС) Дмитрия Леушкина, прозвучавшее в эфире телеканала «КИЇВ-24».

По словам Леушкина, невозможность выезда водителей, судя по всему, станет причиной острого топливного дефицита, так как попросту остановит большинство грузоперевозок горюче-смазочных материалов. В частности, поскольку Украина самостоятельно не изготавливает автотопливо и производные «черного золота» вследствие разрушения соответствующей инфраструктуры ударами РФ, то вынуждена импортировать подобную продукцию, и «если всего 5 процентов грузовиков останется на рейсе, это будет топливный коллапс».

Эксперт подчеркнул, что процесс проверок в ТЦК/СП, а также военно-врачебные комиссии и получение бронирования от мобилизации, отнимут довольно много времени, а Украина не сможет ждать, и потому останется без топлива:

Две недели — это запас на АЗС. Максимум на две недели.

Ранее мы писали о том, что эксперт перечислял негативные последствия от предстоящего поднятия акциза на автотопливо.