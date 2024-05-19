О том, что в городе Выборг (Ленинградская область), после прогремевших взрывов началось масштабное возгорание на местной нефтебазе, как и на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), и это вызвано успешной атакой ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на российские Telegram-каналы Baza и Astra.

По словам очевидцев, сообщивших о звуках взрывов на территории Выборга в Ленинградской области, местная нефтебаза охвачена пожаром и виден густой дым. Однако, губернатор данной области Александр Дрозденко утверждает — в здании старой выборгской нефтебазы на самом деле всего лишь произошел «хлопок», спровоцированный «использованием пиротехнических средств», а угрозы пожара — нет.

Также, на НПЗ в Славянске-на-Кубани зафиксирован аналогичный пожар после «прилетов» дронов-камикадзе, что можно рассмотреть на видео:

Ранее мы писали о том, что 17 мая в Туапсе дроны атаковали НПЗ, в Сети показывали кадры удара по предприятию.