О том, что на спутниковые фотоснимках, сделанных накануне, в субботу, 18 мая, можно отчетливо разглядеть следы немаленького пожара, произошедшего на территории новороссийского морского торгового порта, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный видеоматериал, размещенный в Telegram-канале российской службы «Радио Свобода».

Как уже известно, вышеописанный «инцидент», весьма неприятный для РФ, произошел вследствие успешной атаки с участием украинских ударных беспилотников. На зацикленном видео, в которое встроены кадры со спутника, можно рассмотреть серьезные повреждения, как минимум, у одного топливного резервуара на территории компании ОАО «ИПП».

Данное предприятие занимается перегонкой нефтепродуктов, а также производит жидкие минеральные удобрения и растительные масла.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» объясняли, по каким причинам оккупантам не удается вывезти уничтоженную технику из Крыма.