О том, что в ночь перед последним выходным днем текущей недели, армия Путина снова атаковала территорию Украины, совершив запуск 37 ударных БПЛА подтипа «Герань-2/Шахде-131/136» из Приморско-Ахтарска (Краснодарщина) и Курска, информирует «НБН», ссылаясь на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.

Исходя из слов Олещука, к отражению ночной воздушной атаки государства-террориста, традиционно были привлечены зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил, поддерживаемые мобильно-огневыми группами Сил Обороны страны и отделениями, обеспечивающими радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

Как стало известно, благодаря результативным действиям вышеописанных формирований ВСУ, все 37 «Гераней-2/Шахедов» были «утилизированы» в пределах Киевщины, Одесчины, Николаевщины, Сумщины, Винниччины, Житомирщины, Черкасчины и Херсонщины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский рассказывал, сколько F-16 необходимо Украине для получения частичного преимущества над РФ.