О том, что во второй половине среды, 22 мая, с федерального портала проектов нормативных правовых актов РФ внезапно исчез вышеописанный документ, касающийся изменения площади российских территориальных вод в Балтийском море рядом с Финляндией и Литвой, пишет «НБН».

Как стало известно, теперь вместо информационной карточки данного проекта постановления, лишь содержится предупреждение — проект удален, однако эта «стертая» страница сохранилась в архиве (и кэше данных).

Отметим, что РФ намеревалась, в одностороннем порядке, объявить собственными внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также воды у городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Фото — regulation.gov.ru

Фото — regulation.gov.ru

Ранее мы писали о том, как Финляндия, Латвия и Литва отреагировали на планы РФ по изменению границ в Балтийском море.