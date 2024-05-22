Москва в одностороннем порядке хочет изменить морские границы государства-террориста с Литвой и Финляндией в Балтийском море. В Хельсинки, Вильнюсе и Риге отреагировали на планы Кремля, информирует «НБН».

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на своей странице в соцсети Х сообщила, что министерство уточняет детали. Чиновница напомнила, что Россия должна действовать соответственно конвенции ООН по морскому праву и Хельсинки не позволят ввести их в заблуждение.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландбергис также в своем микроблоге написал, что Вильнюс считает такие планы Кремля сознательной провокацией, направленной на устрашение соседних государств РФ. По его словам, эта россйиская гибридная операция – эскалация против Альянса и Евросоюза, на которую должен быть твердый ответ.

Глава латвийского дипломатического ведомства Байба Браже заявила, что Рига поддерживает связь с другими государствами на Балтийском море, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщалось, Ландбергис раскритиковал соболезнования западных политиков Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси.