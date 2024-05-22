О том, что российские «власти» намерены разместить систему защиты от беспилотников в крымском детском центре, более известном как лагерь «Артек», перепросив средства ПВО на южное побережье полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Верстки».

В соответствии с данными, размещенными на портале госзакупок государства-террориста, подрядчик обязуется провести установку на территории лагеря «средств обнаружения и радиоэлектронного воздействия [РЭБ]» на беспилотники. Впрочем, в документах не указано, какой именно тип РЭБ будет использован, однако есть сведения — суммарная численность операторов системы и техперсонала, который станет ее обслуживает, составит не менее 10 человек.

При этом, введение вышеописанной структуры в строй, запланировано не позднее 10 декабря, на что Кремлем уже выделено 97,8 млн рублей (около 43 млн гривен).

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ начала регулярно «бряцать» ядерным оружием.