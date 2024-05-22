О том, что Москва зачастую совмещает подобную демонстрацию ядерного оружия с ожиданием результатов важнейших политических дискуссий в странах Запада, тем самым стремясь оказать давление на западных чиновников в принятии весомых решений, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW указали на информацию, «вброшенную» известным российским блогером (отмечен наградой Кремля), который прямо связал вышеописанные учения с открытыми попытками Москвы повлиять на потенциальные разрешения государств-партнеров Украины, в частности, по недопущению снятия запретов с использования Силами Обороны американского/западного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

В Институте изучения войны акцентировали, что такие действия Москвы — часть кампании рефлексивного контроля, часто использующего «бряцание ядерным оружием», чтобы принудить тех, «кто принимает решения на Западе, к самосдерживанию».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, зачем РФ накапливает войска в приграничье с Сумщиной.