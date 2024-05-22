О том, что защитники Украины непреклонно удерживают оборонную линию на Харьковщине, время от времени контратакуя и уничтожая армию Путина, в частности, как это произошло в сегодняшних 64 боестолкновениях по всему фронту, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.

Как стало известно, на Харьковском направлении, с начала 22 мая, уже зафиксированы две безрезультатные попытки захватчиков атаковать районы у Липцов — Силы Обороны не допустили потери позиций.

Кроме того, в соответствии с уточненными данными, на протяжении минувших суток, «освободители» потеряли на Харьковском направлении:

220 в «живой силе»;

32 единицы вооружения/военной техники (1 танк, несколько бронемашин, 4 пушки и миномета, 9 беспилотников и 6 авто).

Фото — deepstatemap.live

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