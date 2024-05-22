О том, что парламентариями принято несколько критериев, позволяющих прекратить пенсионные выплаты вопреки всему вышеописанному, пишет «НБН», ссылаясь проект закона № 9453 (отправлен на подпись президента Владимира Зеленского), текст которого обнародован на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с указанным законопроектом, начисление пенсионных пособий теперь смогут прервать в таких случаях:

соцпомощь оформлялась по документам, содержащим недостоверные сведения;

пожилая особа пребывала за границей на протяжении всего времени трудоустройства;

пожилая особа признана пропавшей без вести;

пожилая особа в течение полугода (непрерывно) не забирала свои средства на «Укрпочте»/не снимала деньги с пенсионной банковской карты;

пожилая особа не прошла обязательную физическую идентификацию в ПФУ/банках.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как возрастет размер пенсии, если не уходить на «заслуженный отдых» в 60 лет.