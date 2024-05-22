О том, что парламентариями принято несколько критериев, позволяющих прекратить пенсионные выплаты вопреки всему вышеописанному, пишет «НБН», ссылаясь проект закона № 9453 (отправлен на подпись президента Владимира Зеленского), текст которого обнародован на официальной странице Верховной Рады Украины.
В соответствии с указанным законопроектом, начисление пенсионных пособий теперь смогут прервать в таких случаях:
- соцпомощь оформлялась по документам, содержащим недостоверные сведения;
- пожилая особа пребывала за границей на протяжении всего времени трудоустройства;
- пожилая особа признана пропавшей без вести;
- пожилая особа в течение полугода (непрерывно) не забирала свои средства на «Укрпочте»/не снимала деньги с пенсионной банковской карты;
- пожилая особа не прошла обязательную физическую идентификацию в ПФУ/банках.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как возрастет размер пенсии, если не уходить на «заслуженный отдых» в 60 лет.
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