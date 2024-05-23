О том, что данный корабль «Циклон», судя по всему, был потоплен благодаря эффективной украинской атаке на военный морпорт во временно оккупированном Севастополе, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Эксперты военной разведки Британии уверены — украинская комбинированная атака, состоящая из ударных беспилотников и дальнобойных ракет ATACMS, с высокой степенью вероятности привела к затоплению ракетного корвета «Циклон» экспериментального проекта «Каракурт» (оснащается крылатыми «Калибрами»).

Кроме того, вышеописанная операция ВСУ, спровоцировала переброску двух идентичных российских судов в акваторию Каспийского моря, с целью безопасного завершения ходовых испытаний на фоне серии успешных украинских ударов.

Британские военные аналитики добавили — такой сценарий, вызвавший отвод военных кораблей, по их мнению, не окажет значительного влияния на активность ЧФ ВМФ после этих скоординированных операций ВСУ, однако сможет подчеркнуть сохраняющуюся опасность для сил страны-агрессора, задействованных в Крыму и Черноморском регионе.

Ранее мы писали о том, как в ВМС комментировали поражение ракетного корабля «Циклон» в Севастополе 19 мая.