О том, что по состоянию на четверг, 23 мая, приграничная ситуация не указывает на признаки наступления российско-оккупационных войск по направлению к Харькову, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, военная разведка Украины сейчас лишь фиксирует активное ведение пограничной операции захватчиками, и то, что, происходит, — «это не наступление на Харьков».

Кроме того, украинское командование располагает подробными планами РФ, и уже оценило накопленные силы и средства россиян рядом с Сумской областью.

В частности, относительно вероятности наступления РФ на Сумы, Юсов подчеркнул:

Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, как и планы или ресурсы врага — тоже.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали об активизации диверсантов на Сумщине, назвав основную цель ДРГ.